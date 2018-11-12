ЦИК утвердила 9 наблюдателей на выборах в ОТО
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. ЦИК предоставила разрешение 9 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов, назначенных на 23 декабря 2018 года. Об этом стало известно во время заседания Центральной избирательной комиссии под председательством Татьяны Слипачук, передает УНН со ссылкой на Отдел взаимодействия со СМИ Секретариата Комиссии.
“Комиссия внесла изменения в состав территориальных избирательных комиссий, осуществляющих подготовку и проведение местных выборов”, — говорится в сообщении.
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Так, рассмотрев соответствующие ходатайства, Комиссия предоставила разрешение 9 общественным организациям иметь официальных наблюдателей во время местных выборов 23 декабря 2018 года:
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- общественным организациям “Совет по защите законности и правопорядка” и “Избирательная платформа ”Досвід“- во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских голов и дополнительных выборов депутатов сельских, поселковых советов.
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- общественной организации „Совет по защите законности и правопорядка“ — во время промежуточных выборов депутатов сельских, поселковых советов, повторных выборов депутатов сельских, поселковых советов и сельских, поселковых голов и первых выборов старост сел, поселков.
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Кроме того, общественным организациям „Муниципально-правовые инициативы“ и „Сагарис“ Комиссия предоставила разрешение иметь официальных наблюдателей во время первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов ОТО и соответствующих сельских, поселковых, городских председателей 23 декабря 2018 года. А общественным организациям „Всеукраинское объединение “Гражданин„- на территории Киевской области, “Электоральный контроль„ и “Прямой выбор„ - на территории Одесской области, “Буковинский центр избирательных технологий ”- на территории Черновицкой области.
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Также Зачепиловской районной общественной организации “Защита и порядок” предоставлено разрешение иметь официальных наблюдателей во время дополнительных выборов депутатов Зачепиловского поселкового совета Зачепиловского района Харьковской области 23 декабря 2018 года.
Напомним, ЦИК назначила выборы в ОТГ на 23 декабря 2018 года.