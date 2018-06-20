В уряді хочуть домовитись із ЦВК щодо виборів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Військово-цивільні адміністрації до 15 липня збираються повторно вивчити питання можливості проведення виборів в одинадцяти ОТГ і направити відповідні висновки до ЦВК. Про це повідомила прес-служба Мінрегіону України, передає УНН.
“За результатами наради, військово-цивільні адміністрації до 15 липня додатково проаналізують існуючу на сьогодні ситуацію у сформованих ОТГ із залученням представників органів місцевого самоврядування цих громад, громадськості, проведуть консультації із силовими структурами, правоохоронними органами і, виходячи з результатів по кожній з цих громад, ще раз направлять звернення до ЦВК або про призначення перших місцевих виборів або, при потребі, про відкликання такого звернення по деяких ОТГ”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, у Мінрегіоні стурбовані ситуацією, що склалася в об’єднаних територіальних громадах Донецької та Луганської областей, в яких проведення перших місцевих виборів фактично відкладено на невизначений строк.
Таких громад на сьогодні 11: сім у Донецькій області та чотири у Луганській. ЦВК тривалий час не призначає вибори на цих територіях, посилаючись на власний Порядок призначення перших виборів депутатів сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та відповідних сільських, селищних, міських голів (Постанова ЦВК № 32 від 12 лютого 2016 року) та на Постанову Верховної Ради України № 645 від 17 липня 2015 року. Останнім документом справді встановлено, що ЦВК уповноважена приймати рішення про неможливість проведення місцевих виборів у разі, якщо їх неможливо організувати та провести через здійснення РФ збройної агресії проти України.
“Чинне законодавство визначає, що районні, обласні військово-цивільні адміністрації поряд із здійсненням повноважень місцевих державних адміністрацій на відповідній території, також уповноважені надавати висновки ЦВК щодо можливості організації та підготовки проведення виборів органів місцевого самоврядування. Якщо ЦВК має сумнів по тих 11 ОТГ, щодо яких надійшли звернення від військово-цивільних адміністрацій, то ми пропонуємо адміністраціям провести всебічні консультації, вивчити ще раз ситуацію і направити відповідні висновки до ЦВК”, — заявив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ В’ячеслав Негода.
Відповідна нарада з питання відбулась у Мінрегіоні за участі усіх зацікавлених сторін — представників Донецької та Луганської обласних ВЦА, ЦВК, Мін’юсту, МТОТ, Мінрегіону, Міноборони, СБУ, профільного парламентського Комітету, Адміністрації Президента України, Секретаріату Кабміну.
Раніше Президент України Петро Порошенко заявив, що проведення вільних виборів на Донбасі забезпечить миротворчий контингент.