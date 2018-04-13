Миротворці мають забезпечити проведення вільних виборів на Донбасі - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Миротворці мають забезпечити проведення вільного волевиявлення громадян на Донбасі. На цьому наголосив Президент України Петро Порошенко під час інтерв'ю українським телеканалам, передає УНН.
"Миротворці також мають забезпечити проведення вільного волевиявлення громадян на Донбасі, враховуючи також голоси тимчасово переміщених осіб – а мова йде про 1 млн 600 тис людей, яких позбавили права обирати місцеву владу та боротися за повернення України", - зазначив Порошенко.
Крім того, Президент наголосив, що "миротворці – не «ескорт», як цього хоче Росія".
"Нам потрібна повноцінна миротворча місія, яка матиме мандат, повноваження і можливості щодо роззброєння збройних формувань російського або місцевого походження, підконтрольних росіянам, які в порушення закону окупували Донбас", - наголосив він.
Раніше Порошенко заявив, що на сьогодні понад 40 країн погодилися взяти участь у миротворчій операції на Донбасі.