Миротворцы должны обеспечить проведение свободных выборов на Донбассе - Порошенко

"Миротворцы также должны обеспечить проведение свободного волеизъявления граждан на Донбассе, учитывая также голоса временно перемещенных лиц - а речь идет о 1 млн 600 тыс. человек, которых лишили права избирать местную власть и бороться за возвращение Украины", - отметил Порошенко.

Кроме того, Президент подчеркнул, что "миротворцы - не "эскорт", как этого хочет Россия".

"Нам нужна полноценная миротворческая миссия, которая будет имет мандат, полномочия и возможности разоружения вооруженных формирований российского или местного происхождения, подконтрольных россиянам, которые в нарушение закона оккупировали Донбасс", - подчеркнул он.

Ранее Порошенко заявил, что на сегодняшний день более 40 стран согласились принять участие в миротворческой операции на Донбассе.