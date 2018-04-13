Понад 40 країн погодилися взяти участь у миротворчій операції на Донбасі – Президент
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. На сьогодні понад 40 країн погодилися взяти участь у миротворчій операції на Донбасі. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко в інтерв’ю українським телеканалам, передає УНН.
“У нас на сьогодні більше чотирьох десятків країн погодилися взяти участь у складі миротворчої операції, починаючи від Канади, від представників країн Великої сімки і завершуючи країнами ЄС, які не є членами НАТО: Австрія, Швеція, Фінляндія і багато-багато інших”, — наголосив він.
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За словами Президента, вже створюється атмосфера того, що миротворці потрібні на Донбасі.
Нагадаємо, лідери України, Німеччини, Франції проведуть переговори в Аахені у травні.