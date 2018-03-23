Екс-спецпредставник ЄС у Боснії розповів, як миротворці допоможуть Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Миротворча місія ООН на Донбасі допоможе вивести конфлікт на зовсім інший, міжнародний, рівень. Про це на прес-конференції повідомив колишній спеціальний представник ЄС у Боснії Вольфганг Петрич, передає УНН.
"Місія ООН – це лише крок у напрямку реінтеграції. Але це виведе конфлікт на міжнародний рівень і таким чином збільшиться вплив тих сил, які виступають за реінтеграцію", - заявив Петрич.
Також, за словами Петрича, для врегулювання ситуації на Донбасі необхідна політична воля та союзники на міжнародній арені.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що Росія має піти з Донбасу, а шляхом вперед для цих територій має стати реальна миротворча місія.