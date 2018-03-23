Экс-спецпредставитель ЕС в Боснии рассказал, как миротворцы помогут Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Миротворческая миссия ООН на Донбассе поможет вывести конфликт на совершенно другой, международный, уровень. Об этом на пресс-конференции сообщил бывший специальный представитель ЕС в Боснии Вольфганг Петрич, передает УНН.
"Миссия ООН - это лишь шаг в направлении реинтеграции. Но это выведет конфликт на международный уровень и таким образом увеличится влияние тех сил, которые выступают за реинтеграцию", - заявил Петрич.
Также, по словам Петрича, для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля и союзники на международной арене.
Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия должна пойти с Донбасса, а путем вперед для этих территорий должна стать реальная миротворческая миссия.