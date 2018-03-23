Экс-спецпредставитель ЕС в Боснии рассказал, как миротворцы помогут Украине

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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 1683 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 49226 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
11:47 • 66568 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 100853 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 108443 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116220 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 121627 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 132773 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 146766 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 148062 просмотра

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Экс-спецпредставитель ЕС в Боснии рассказал, как миротворцы помогут Украине

Экс-спецпредставитель ЕС в Боснии рассказал, как миротворцы помогут Украине

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 марта. УНН. Миротворческая миссия ООН на Донбассе поможет вывести конфликт на совершенно другой, международный, уровень. Об этом на пресс-конференции сообщил бывший специальный представитель ЕС в Боснии Вольфганг Петрич, передает УНН.

"Миссия ООН - это лишь шаг в направлении реинтеграции. Но это выведет конфликт на международный уровень и таким образом увеличится влияние тех сил, которые выступают за реинтеграцию", - заявил Петрич.

Также, по словам Петрича, для урегулирования ситуации на Донбассе необходима политическая воля и союзники на международной арене.

Напомним, ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россия должна пойти с Донбасса, а путем вперед для этих территорий должна стать реальная миротворческая миссия.

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