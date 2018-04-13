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Более 40 стран согласились принять участие в миротворческой операции на Донбассе - Президент

Более 40 стран согласились принять участие в миротворческой операции на Донбассе - Президент

Киев  •  УНН

 • 13009 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На сегодняшний день более 40 стран согласились принять участие в миротворческой операции на Донбассе. Об этом сегодня заявил Президент Украины Петр Порошенко в интервью украинским телеканалам, передает УНН.

"У нас на сегодняшний день более четырех десятков стран согласились принять участие в составе миротворческой операции, начиная от Канады, от представителей стран Большой семерки и заканчивая странами ЕС, которые не являются членами НАТО: Австрия, Швеция, Финляндия и многие другие", - подчеркнул он.

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По словам Президента, уже создается атмосфера того, что миротворцы нужны на Донбассе.

Напомним, лидеры Украины, Германии, Франции проведут переговоры в Аахене в мае.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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