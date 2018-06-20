В правительстве хотят договориться с ЦИК по выборам на Донбассе

ukru
США закрывают 83% программ USAID - Рубио
09:12 • 25971 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
06:48 • 67623 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 104057 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 112048 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

Эксклюзив
Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 126361 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 143501 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 147185 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 188317 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 157225 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 143243 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

россия продолжает демонстрировать углубление отношений с противниками США - ISW

10 марта, 02:02 • 101355 просмотра
«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

«Пока американцы не будут проявлять к нам уважение»: будущий премьер Канады - о сроках действия пошлин для США

10 марта, 02:39 • 107324 просмотра
В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

В Румынии произошли массовые столкновения из-за запрета Джорджеску участвовать в выборах

10 марта, 03:18 • 118499 просмотра
Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

Враг ночью атаковал Полтавщину: в ОВА показали последствия удара

05:37 • 101807 просмотра
Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

Над Украиной сбили 130 из 176 вражеских дронов, 42 - не достигли целей

06:29 • 84654 просмотра
публикации
14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

14 "здоровых" продуктов, которые могут навредить вашему здоровью

09:54 • 29752 просмотра
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 167836 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 201739 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 208846 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 218860 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10:58 • 505 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10:01 • 14752 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

08:24 • 39543 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 188316 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 117864 просмотра
Актуальное
В правительстве хотят договориться с ЦИК по выборам на Донбассе

В правительстве хотят договориться с ЦИК по выборам на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 10985 просмотра

КИЕВ. 20 июня. УНН. Военно-гражданские администрации до 15 июля собираются повторно изучить вопрос о возможности проведения выборов в одиннадцати ОТО и направить соответствующие выводы в ЦИК. Об этом сообщила пресс-служба Минрегиона Украины, передает УНН.

“По результатам совещания, военно-гражданские администрации до 15 июля дополнительно проанализируют существующую на сегодня ситуацию в сложившихся ОТО с привлечением представителей органов местного самоуправления этих общин, общественности, проведут консультации с силовыми структурами, правоохранительными органами и, исходя из результатов по каждой из этих общин, еще раз направят обращение в ЦИК или о назначении первых местных выборов или, при необходимости, об отзыве такого обращения по некоторым ОТО”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Минрегионе обеспокоены ситуацией, сложившейся в объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей, в которых проведение первых местных выборов фактически отложено на неопределенный срок.

Таких общин на сегодня 11: семь в Донецкой области и четыре в Луганской. ЦИК длительное время не назначает выборы на этих территориях, ссылаясь на собственный Порядок назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов (Постановление ЦИК № 32 от 12 февраля 2016 года) и на постановление Верховной Рады Украины № 645 от 17 июля 2015 года. Последним документом действительно установлено, что ЦИК уполномочена принимать решение о невозможности проведения местных выборов в случае, если их невозможно организовать и провести из-за осуществления РФ вооруженной агрессии против Украины.

“Действующее законодательство определяет, что районные, областные военно-гражданские администрации наряду с осуществлением полномочий местных государственных администраций на соответствующей территории, а также уполномоченные давать заключения ЦИК о возможности организации и подготовки проведения выборов органов местного самоуправления. Если ЦИК сомневается по тем 11 ОТГ, по которым поступили обращения от военно-гражданских администраций, то мы предлагаем администрациям провести всесторонние консультации, изучить еще раз ситуацию и направить соответствующие выводы в ЦИК”, - заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

Соответствующее совещание по вопросу состоялась в Минрегионе с участием всех заинтересованных сторон — представителей Донецкой и Луганской областных ВГА, ЦИК, Минюста, МВОТ, Минрегиона, Минобороны, СБУ, профильного парламентского комитета, Администрации Президента Украины, Секретариата Кабмина.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение свободных выборов на Донбассе обеспечит миротворческий контингент.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы