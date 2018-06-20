В правительстве хотят договориться с ЦИК по выборам на Донбассе

“По результатам совещания, военно-гражданские администрации до 15 июля дополнительно проанализируют существующую на сегодня ситуацию в сложившихся ОТО с привлечением представителей органов местного самоуправления этих общин, общественности, проведут консультации с силовыми структурами, правоохранительными органами и, исходя из результатов по каждой из этих общин, еще раз направят обращение в ЦИК или о назначении первых местных выборов или, при необходимости, об отзыве такого обращения по некоторым ОТО”, - говорится в сообщении.

Как отмечается, в Минрегионе обеспокоены ситуацией, сложившейся в объединенных территориальных общинах Донецкой и Луганской областей, в которых проведение первых местных выборов фактически отложено на неопределенный срок.

Таких общин на сегодня 11: семь в Донецкой области и четыре в Луганской. ЦИК длительное время не назначает выборы на этих территориях, ссылаясь на собственный Порядок назначения первых выборов депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов (Постановление ЦИК № 32 от 12 февраля 2016 года) и на постановление Верховной Рады Украины № 645 от 17 июля 2015 года. Последним документом действительно установлено, что ЦИК уполномочена принимать решение о невозможности проведения местных выборов в случае, если их невозможно организовать и провести из-за осуществления РФ вооруженной агрессии против Украины.

“Действующее законодательство определяет, что районные, областные военно-гражданские администрации наряду с осуществлением полномочий местных государственных администраций на соответствующей территории, а также уполномоченные давать заключения ЦИК о возможности организации и подготовки проведения выборов органов местного самоуправления. Если ЦИК сомневается по тем 11 ОТГ, по которым поступили обращения от военно-гражданских администраций, то мы предлагаем администрациям провести всесторонние консультации, изучить еще раз ситуацию и направить соответствующие выводы в ЦИК”, - заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Вячеслав Негода.

Соответствующее совещание по вопросу состоялась в Минрегионе с участием всех заинтересованных сторон — представителей Донецкой и Луганской областных ВГА, ЦИК, Минюста, МВОТ, Минрегиона, Минобороны, СБУ, профильного парламентского комитета, Администрации Президента Украины, Секретариата Кабмина.

Ранее Президент Украины Петр Порошенко заявил, что проведение свободных выборов на Донбассе обеспечит миротворческий контингент.