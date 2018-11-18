У місцевих виборах планують взяти участь 47 політичних партій - ЦВК
Київ • УНН
КИЇВ. 18 листопада. УНН. У місцевих виборах 23 грудня планують взяти участь 47 політичних партій. Про це повідомляє прес-служба Центральної виборчої комісії, передає УНН.
До ЦВК подали документи на участь у місцевих виборах 23 грудня 47 політичних партій.
Копії рішень про участь у виборах і копії статутів політичних партій 46 організацій відповідають вимогам. При цьому партія "Нові обличчя", як зазначається, не подала копію статуту.
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Перелік партій оприлюднений на сайті ЦВК. Це, зокрема, такі: партія "Громадсько-політична платформа Надії Савченко", "Народний фронт", Народний Рух України, Розумна сила, "Радикальна партія Олега Ляшка", партія "Основа", "Українська Галицька Партія", "Всеукраїнське об’єднання "Черкащани", "Громадянська позиція", "Укроп", "Самопоміч", "Соціал-демократична партія", "Опозиційний блок", Партія Зелених України, "Україна Славетна", ВО "Батьківщина", Соціалістична партія України, Аграрна партія України, "Національний корпус", "Наш край", Рух Валентина Наливайченка "Справедливість", "Рух Нових Сил Міхеіла Саакашвілі", ВО "Свобода", Партія ветеранів Афганістану, "Соціалісти", Народна Партія, "Воля народу", ББП "Солідарність", "Громадський рух "Народний Контроль", "Наші", "За Життя", "За конкретні справи", "Відродження", "Патріот", "Сила і Честь", Українська морська партія Сергія Ківалова, Партія захисників Вітчизни, партія "Побратими України", "Єдиний Центр", "Правий сектор", "Солідарність жінок України", "Рідне місто", Українська Народна Партія, "Сила людей", "Нові обличчя" та Партія пенсіонерів України.
Як повідомляв УНН, ЦВК затвердила 9 спостерігачів на виборах до ОТГ.