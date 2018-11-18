В местных выборах планируют принять участие 47 политических партий - ЦИК

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 106143 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 112561 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 149865 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 144504 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 136473 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128239 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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7 марта, 08:52 • 171149 просмотра

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7 марта, 06:35 • 118089 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141648 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145409 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В местных выборах планируют принять участие 47 политических партий - ЦИК

В местных выборах планируют принять участие 47 политических партий - ЦИК

Киев  •  УНН

 • 10918 просмотра

КИЕВ. 18 ноября. УНН. В местных выборы 23 декабря планирует принять участие 47 политических партий. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает УНН.

В ЦИК подали документы на участие в местных выборах 23 декабря 47 политических партий.

Копии решений об участии в выборах и копии уставов политических партий 46 организаций соответствуют требованиям. При этом партия "Новые лица", как отмечается, не подала копию устава.

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Перечень партий обнародован на сайте ЦИК. Это, в частности, следующие: партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Народный фронт", "Народный Рух Украины", "Розумна сила", "Радикальная партия Олега Ляшко", партия "Основа", "Украинская Галицкая Партия", "Всеукраинское Объединения "Черкащани", "Гражданская позиция", "Укроп", "Самопомич", "Социал-демократическая партия", "Оппозиционный блок", партия Зеленых Украины, "Украина Славетна", ВО "Батькивщина", Социалистическая партия Украины, Аграрная партия Украины, "Национальный корпус", "Наш край", Движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "Движение Новых сил Михеила Саакашвили", ВО "Свобода", Партия ветеранов Афганистана, "Социалисты", Народная партия, "Воля народа", ББП "Солидарность", "Общественное движение "Народный Контроль", "Наши", "За Жизнь", "За конкретные дела", "Возрождение", "Патриот", "Сила и Честь", Украинская морская партия Сергея Кивалова, партия защитников Отечества, партия "Побратимы Украины", "Единый Центр", "Правый сектор", "Солидарность женщин Украины", "Ридне мисто", Украинская народная партия, "Сила людей", "Новые лица" и Партия пенсионеров Украины.

Как сообщал УНН, ЦИК утвердила 9 наблюдателей на выборах в ОТО.

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