В местных выборах планируют принять участие 47 политических партий - ЦИК
Киев • УНН
КИЕВ. 18 ноября. УНН. В местных выборы 23 декабря планирует принять участие 47 политических партий. Об этом сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии, передает УНН.
В ЦИК подали документы на участие в местных выборах 23 декабря 47 политических партий.
Копии решений об участии в выборах и копии уставов политических партий 46 организаций соответствуют требованиям. При этом партия "Новые лица", как отмечается, не подала копию устава.
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Перечень партий обнародован на сайте ЦИК. Это, в частности, следующие: партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко", "Народный фронт", "Народный Рух Украины", "Розумна сила", "Радикальная партия Олега Ляшко", партия "Основа", "Украинская Галицкая Партия", "Всеукраинское Объединения "Черкащани", "Гражданская позиция", "Укроп", "Самопомич", "Социал-демократическая партия", "Оппозиционный блок", партия Зеленых Украины, "Украина Славетна", ВО "Батькивщина", Социалистическая партия Украины, Аграрная партия Украины, "Национальный корпус", "Наш край", Движение Валентина Наливайченко "Справедливость", "Движение Новых сил Михеила Саакашвили", ВО "Свобода", Партия ветеранов Афганистана, "Социалисты", Народная партия, "Воля народа", ББП "Солидарность", "Общественное движение "Народный Контроль", "Наши", "За Жизнь", "За конкретные дела", "Возрождение", "Патриот", "Сила и Честь", Украинская морская партия Сергея Кивалова, партия защитников Отечества, партия "Побратимы Украины", "Единый Центр", "Правый сектор", "Солидарность женщин Украины", "Ридне мисто", Украинская народная партия, "Сила людей", "Новые лица" и Партия пенсионеров Украины.
Как сообщал УНН, ЦИК утвердила 9 наблюдателей на выборах в ОТО.