Мінфін: на майбутні вибори у проект бюджету закладено 4,3 млрд грн

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. Проект бюджету України передбачає виділення на організацію майбутніх президентських і парламентських виборів 4,3 млрд гривень. Про це в четвер повідомили в міністерстві фінансів України, інформує УНН з посиланням на Twitter відомства.

“На вибори народних депутатів і президента України в бюджет на 2019 рік закладено 4,3 млрд гривень”, — йдеться в повідомленні відомства у Twitter.

13 листопада член Центральної виборчої комісії Євген Радченко на прес-конференції в Києві заявляв, що витрати державного бюджету на організацію президентських виборів в 2019 році складуть понад 2,3 млрд гривень. “Загальна кількість коштів, які передбачені поки що в Державному бюджеті на 2019 рік, що стосується виборів Президента України, становить 2 млрд 354 млн 880 тис. грн. Із цих коштів на перший тур заплановано 1,5 млрд грн, на другий — 848 млн грн”, — сказав він.

Чергові вибори президента України відбудуться в кінці березня 2019 року, парламенту — в кінці жовтня.

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