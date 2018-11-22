Мінфін: на майбутні вибори у проект бюджету закладено 4,3 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. Проект бюджету України передбачає виділення на організацію майбутніх президентських і парламентських виборів 4,3 млрд гривень. Про це в четвер повідомили в міністерстві фінансів України, інформує УНН з посиланням на Twitter відомства.
“На вибори народних депутатів і президента України в бюджет на 2019 рік закладено 4,3 млрд гривень”, — йдеться в повідомленні відомства у Twitter.
13 листопада член Центральної виборчої комісії Євген Радченко на прес-конференції в Києві заявляв, що витрати державного бюджету на організацію президентських виборів в 2019 році складуть понад 2,3 млрд гривень. “Загальна кількість коштів, які передбачені поки що в Державному бюджеті на 2019 рік, що стосується виборів Президента України, становить 2 млрд 354 млн 880 тис. грн. Із цих коштів на перший тур заплановано 1,5 млрд грн, на другий — 848 млн грн”, — сказав він.
Чергові вибори президента України відбудуться в кінці березня 2019 року, парламенту — в кінці жовтня.