Минфин: на предстоящие выборы в проект бюджета заложено 4,3 млрд грн
Киев • УНН
КИЕВ. 22 ноября. УНН. Проект бюджета Украины предусматривает выделение на организацию предстоящих президентских и парламентских выборов 4,3 млрд гривен. Об этом в четверг сообщили в министерстве финансов Украины, информирует УНН со ссылкой на Twitter ведомства.
“На выборы народных депутатов и президента Украины в бюджет на 2019 год заложено 4,3 млрд гривен”, — говорится в сообщении ведомства в Twitter.
13 ноября член Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко на пресс-конференции в Киеве заявлял, что расходы государственного бюджета на организацию президентских выборов в 2019 году составят более 2,3 млрд гривен. “Общее количество средств, предусмотренных пока в Государственном бюджете на 2019 год, что касается выборов Президента Украины, составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн. Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 млрд грн, на второй — 848 млн грн”, — сказал он.
Очередные выборы президента Украины состоятся в конце марта 2019 года, парламент — в конце октября.