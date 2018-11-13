У ЦВК розповіли, у скільки обійдуться українцям президентські вибори

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. У проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено на вибори Президента України навесні наступного року 2,35 млрд грн. Про це сьогодні сказав на прес-конференції член Центральної виборчої комісії Євгеній Радченко, передає кореспондент УНН.

“Загальна кількість коштів, які передбачені поки що в Державному бюджеті на 2019 рік, що стосується виборів Президента України, становить 2 млрд 354 млн 880 тис. грн. Із цих коштів на перший тур заплановано 1,5 млрд грн, на другий — 848 млн грн”, — сказав він.

Зазначимо, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року.

Як повідомляв УНН, раніше Верховна Рада підтримала перерозподіл майже 50 млн грн на кібербезпеку ЦВК.

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