В ЦИК рассказали, во сколько обойдутся украинцам президентские выборы
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. В проекте Государственного бюджета на 2019 год предусмотрено на выборы Президента Украины весной следующего года 2,35 млрд грн. Об этом сказал на пресс-конференции член Центральной избирательной комиссии Евгений Радченко, передает корреспондент УНН.
"Общее количество средств, предусмотренных на данный мосент в Государственном бюджете на 2019 год, что касается выборов Президента Украины, составляет 2 млрд 354 млн 880 тыс. грн. Из этих средств на первый тур запланировано 1,5 млрд грн, на второй - 848 млн грн", - сказал он.
Отметим, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года.
Как сообщал УНН, ранее Верховная Рада поддержала перераспределение почти 50 млн грн на кибербезопасность ЦИК.