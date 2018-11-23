У ЦВК розповіли, чи зможе кандидат у президенти зареєструватися з ID-карткою

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Київ • УНН

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КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Центральній виборчій комісії України повідомили, що Верховна Рада повинна внести зміни до закону “Про вибори Президента України” для того, аби врегулювати питання реєстрації кандидатів у президенти, котрі мають паспорт у формі ID-картки. Про це повідомили у ЦВК у відповіді на запит УНН.

“Щодо питання реєстрації кандидатами на пост Президента України осіб, які мають паспорт громадянина України у формі картки... Норми Закону, якими встановлено необхідність використання паспорта громадянина України для участі у виборчих процедурах, потребують узгодження з положеннями законодавства України, які регулюють це питання”, — сказали у ЦВК, відповідаючи на запитання про те, чи зможе зареєструватися кандидатом у Президенти громадянин України, який має паспорт у формі ID-картки.

У ЦВК нагадали, що відповідно до чинного закону “Про вибори Президента України”, кандидат на посаду президента повинен надати Комісії, зокрема, ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України, і сторінок, де вказано відомості про його місце проживання.

Президентські вибори в Україні заплановані на 31 березня 2019 року.

Нагадаємо, у ЦВК заявили, що у проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено на вибори Президента України навесні наступного року 2,35 млрд грн.

Як повідомляв УНН, у Державній міграційній службі раніше заявили, що власники ID-карт не можуть бути обмежені в праві голосу на майбутніх виборах Президента України.

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