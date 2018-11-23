У ЦВК розповіли, чи зможе кандидат у президенти зареєструватися з ID-карткою

КИЇВ. 23 листопада. УНН. У Центральній виборчій комісії України повідомили, що Верховна Рада повинна внести зміни до закону “Про вибори Президента України” для того, аби врегулювати питання реєстрації кандидатів у президенти, котрі мають паспорт у формі ID-картки. Про це повідомили у ЦВК у відповіді на запит УНН.