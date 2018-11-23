В ЦИК рассказали, сможет ли кандидат в президенты зарегистрироваться с ID-картой
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В Центральной избирательной комиссии Украины сообщили, что Верховная Рада должна внести изменения в закон "О выборах Президента Украины" для того, чтобы урегулировать вопрос регистрации кандидатов в президенты, которые имеют паспорт в форме ID-карты. Об этом сообщили в ЦИК в ответе на запрос УНН.
“По вопросу регистрации кандидатами на пост Президента Украины лиц, имеющих паспорт гражданина Украины в форме карточки... Нормы Закона, устанавливающие необходимость использования паспорта гражданина Украины для участия в избирательных процедурах, требующих согласования с положениями законодательства Украины, регулирующими этот вопрос”, — сказали в ЦИК, отвечая на вопрос о том, сможет ли зарегистрироваться кандидатом в президенты гражданин Украины, имеющий паспорт в форме ID-карты.
В ЦИК напомнили, что согласно действующему закону “О выборах Президента Украины”, кандидат на пост президента должен предоставить Комиссии, в частности, ксерокопии первой и второй страниц паспорта гражданина Украины, и страницы, где указаны сведения о его месте жительства.
Президентские выборы в Украине запланированы на 31 марта 2019 года.
Напомним, в ЦИК заявили, что в проекте Государственного бюджета на 2019 год предусмотрено на выборах Президента Украины 2,35 млрд грн.
Как сообщал УНН, в Государственной миграционной службе ранее заявили, что владельцы ID-карт не могут быть ограничены в праве голоса на предстоящих выборах Президента Украины.