Власники ID-карт зможуть голосувати на виборах Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У власників ID-карт не виникне жодних проблем при голосуванні на майбутніх виборах Президента України. Про це повідомили у прес-службі ДМС України, передає УНН.
“ДМСУ наголошує на тому, що паспорт громадянина України у формі ID-карти є документом, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України. Цей документ є підставою для отримання виборчого бюлетеня на виборчих дільницях та надає право голосу на виборах Президента України особам, яким на день виборів виповнилося 18 років. Відтак, власники ID-карт жодним чином не можуть бути обмежені в праві голосу на майбутніх виборах Президента України”, — підкреслили у ДМС.
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У прес-службі зазначили, що заява голови ЦВК щодо неможливості голосувати на виборах власникам ID-карт стосується здебільшого кандидатів на пост Президента України.
“ЦВК реєструє зазначених осіб за умови отримання вичерпного переліку документів, серед яких — ксерокопії першої та другої сторінок паспорта громадянина України та сторінок, де зазначаються відомості про його місце проживання”, — резюмували у ДМС.
Нагадаємо, у ЦВК заявили, що треба змінити закон про вибори Президента.
Як повідомляв УНН, для реєстрації на ЗНО та вступу до вишів учням знадобиться ID-картка.