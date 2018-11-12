Школярі не зможуть скласти ЗНО без ID-картки

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. Для реєстрації на ЗНО та вступу до вишів учням знадобиться ID-картка. Про це повідомила прес-служба Міністерство освіти і науки України, передає УНН.

“Зокрема, школярі, яким виповнилося 14 років, мають своєчасно звернутися для оформлення ID-картки... Для школярів своєчасне оформлення паспорта є необхідним, адже його копію потрібно подавати в комплекті документів для реєстрації на зовнішнє незалежне оцінювання”, — йдеться у повідомлені.

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У прес-службі пояснили, що подавати для реєстрації інший документ можуть лише такі категорії:

особи, які не мали можливості отримати паспорт в зв’язку з тим, що проживають на окупованій території та лінії зіткнення, — свідоцтво про народження;

іноземці та особи без громадянства — копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;

особи, які звернулися за захистом в Україні, — копію довідки про звернення за захистом в Україні;

особи з окупованої території, які є учнями (слухачами, студентами) закладів освіти на підконтрольній Україні території, якщо

вони втратили документ, що посвідчує особу, і не мають можливості його відновити — довідку із закладу освіти з фотокарткою.

У МОН додали, що усі інші громадяни України подають для реєстрації на ЗНО виключно паспорт.

“Цей же документ пред’являється учасником ЗНО для допуску до пункту тестування. Окрім цього, питання своєчасного отримання паспорта є актуальним для тих школярів, які 2019 року планують вступати на молодшого спеціаліста чи молодшого бакалавра після 9-го класу”, — резюмували у МОН.

Як повідомляв УНН, відтепер усі українці можуть ініціювати видачу ID-карти онлайн.

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