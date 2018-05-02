В Україні з 1 червня посвідка на проживання буде видаватися у формі ID-карти

"Уряд затвердив новий зразок бланка посвідки на постійне проживання та порядок її оформлення і видачі. Постанова прийнята на виконання вимог Закону України "Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус" з метою запровадження оформлення і видачі іноземцям та особам без громадянства посвідки на постійне проживання у формі картки, що містить безконтактний електронний носій", - йдеться у повідомленні.



Зазначено, що посвідка на постійне проживання, що не містить безконтактного електронного носія, оформлена та видана на підставі документів, поданих до 1 червня 2018 р., є чинною протягом строку, на який її було видано.



Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив оформляти паспорт громадянина України у формі книжки. Відповідну постанову “Про внесення зміни до пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 p.”



Як повідомляв УНН, Рада планує дозволити іноземцям, які є мажоритарними акціонерами компаній в Україні, отримувати посвідку на тимчасове проживання в Україні. За відповідний законопроект у першому читанні проголосували 235 народних депутатів.