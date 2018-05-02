В Украине с 1 июня вид на жительство будет выдаваться в форме ID-карты

"Правительство утвердило новый образец бланка вида на жительство и порядок его оформления и выдачи. Постановление принято во исполнение требований Закона Украины "О Едином государственном демографическом реестре и документах, подтверждающих гражданство Украины, удостоверяющих личность или ее специальный статус" с целью внедрения оформления и выдачи иностранцам и лицам без гражданства вида на жительство в форме карты, содержащей бесконтактный электронный носитель", - говорится в сообщении.



Отмечено, что вид на жительство, не содержит бесконтактного электронного носителя, оформлена и выдана на основании документов, представленных до 1 июня 2018 года, действует в течение срока, на который оно было выдано.



Напомним, Кабинет министров запретил оформлять паспорт гражданина Украины в форме книги. Соответствующее постановление "О внесении изменения в пункт 3 постановления Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 p."



Как сообщал УНН, Рада планирует разрешить иностранцам, которые являются мажоритарными акционерами компаний в Украине, получать вид на жительство в Украине. За соответствующий законопроект в первом чтении проголосовали 235 народных депутатов.