Школьники не смогут сдать ВНО без ID-карты
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. Для регистрации на ВНО и поступления в вузы ученикам понадобится ID-карта. Об этом сообщила пресс-служба Министерство образования и науки Украины, передает УНН.
"В частности, школьники, которым исполнилось 14 лет, должны своевременно обратиться для оформления ID-карты... Для школьников своевременное оформление паспорта необходимо, ведь его копию нужно подавать в комплекте документов для регистрации на внешнее независимое оценивание", - говорится в сообщении.
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В пресс-службе пояснили, что подавать для регистрации другой документ могут только следующие категории:
лица, не имеющие возможности получить паспорт в связи с тем, проживающих на оккупированной территории и линии соприкосновения, - свидетельство о рождении;
иностранцы и лица без гражданства - копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
лица, обратившихся за защитой в Украине, - копию справки об обращении за защитой в Украине;
лица с оккупированной территории, которые являются учениками (слушателями, студентами) учебных заведений на подконтрольной Украины территории, если
они потеряли документ, удостоверяющий личность, и не имеют возможности его восстановить - справку с учебного заведения с фотографией.
В МОН добавили, что все другие граждане Украины подают для регистрации на ВНО исключительно паспорт.
"Этот же документ предъявляется участником ВНО для допуска в пункт тестирования. Кроме этого, вопрос своевременного получения паспорта является актуальным для тех школьников, которые 2019 планируют поступать на младшего специалиста или младшего бакалавра после 9-го класса", - резюмировали в МОН.
Как сообщал УНН, отныне все украинцы могут инициировать выдачу ID-карты онлайн.