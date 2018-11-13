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У ЦВК заявили, що треба змінити закон про вибори Президента

У ЦВК заявили, що треба змінити закон про вибори Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 листопада. УНН. Напередодні виборів Глави держави потрібно внести зміни до закону "Про вибори Президента України". Про це сьогодні сказала під час прес-конференції голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент УНН.

"З нашого боку вже час працювати над точковими змінами до закону "Про вибори Президента". Тому що там є багато питань, які можуть стати дуже серйозними, якщо вони не будуть відповідним чином переглянуті", - сказала вона.

Сліпачук пояснила, що цей закон був ухвалений досить давно, а за цей час було прийнято багато нового законодавства і щодо запобігання корупції, і щодо закупівель, запровадження паспорта у формі ID-картки тощо.

Додамо, поточна редакція закону "Про вибори Президента України" - від 1 січня 2016 року.

Як повідомляв УНН, у ЦВК заявили, що у проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено на вибори Президента України навесні наступного року 2,35 млрд грн.

Зазначимо, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року.

Українські Національні Новини

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