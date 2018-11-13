У ЦВК заявили, що треба змінити закон про вибори Президента
Київ • УНН
КИЇВ. 13 листопада. УНН. Напередодні виборів Глави держави потрібно внести зміни до закону "Про вибори Президента України". Про це сьогодні сказала під час прес-конференції голова Центральної виборчої комісії Тетяна Сліпачук, передає кореспондент УНН.
"З нашого боку вже час працювати над точковими змінами до закону "Про вибори Президента". Тому що там є багато питань, які можуть стати дуже серйозними, якщо вони не будуть відповідним чином переглянуті", - сказала вона.
Сліпачук пояснила, що цей закон був ухвалений досить давно, а за цей час було прийнято багато нового законодавства і щодо запобігання корупції, і щодо закупівель, запровадження паспорта у формі ID-картки тощо.
Додамо, поточна редакція закону "Про вибори Президента України" - від 1 січня 2016 року.
Як повідомляв УНН, у ЦВК заявили, що у проекті Державного бюджету на 2019 рік передбачено на вибори Президента України навесні наступного року 2,35 млрд грн.
Зазначимо, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року.