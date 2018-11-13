В ЦИК заявили, что надо изменить закон о выборах Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 13 ноября. УНН. Накануне выборов Главы государства нужно внести изменения в закон "О выборах Президента Украины". Об этом сегодня сказала на пресс-конференции глава Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук, передает корреспондент УНН.
"С нашей стороны пора работать над точечными изменениями в закон "О выборах Президента". Потому что там есть много вопросов, которые могут стать очень серьезными, если они не будут соответствующим образом пересмотрены", - сказала она.
Слипачук объяснила, что этот закон был принят достаточно давно, а за это время было принято много нового законодательства и по предотвращению коррупции, и по закупкам, введение паспорта в форме ID-карты и тому подобное.
Добавим, текущая редакция закона "О выборах Президента Украины" - от 1 января 2016 года.
Как сообщал УНН, в ЦИК заявили, что в проекте Государственного бюджета на 2019 год предусмотрено на выборы Президента Украины весной следующего года 2,35 млрд грн.
Отметим, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года.