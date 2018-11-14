Владельцы ID-карт смогут голосовать на выборах Президента
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. У владельцев ID-карт не возникнет никаких проблем при голосовании на предстоящих выборах Президента Украины. Об этом сообщили в пресс-службе ГМС Украины, передает УНН.
"ГМСУ отмечает, что паспорт гражданина Украины в форме ID-карты является документом, удостоверяющим личность и подтверждающим гражданство Украины. Этот документ является основанием для получения избирательного бюллетеня на избирательных участках и предоставляет право голоса на выборах Президента Украины лицам, которым на день выборов исполнилось 18 лет. Следовательно, владельцы ID-карт никоим образом не могут быть ограничены в праве голоса на предстоящих выборах Президента Украины", - подчеркнули в ГМС.
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В пресс-службе отметили, что заявление главы ЦИК о невозможности голосовать на выборах владельцам ID-карт касается в основном кандидатов на пост Президента Украины.
"ЦИК регистрирует указанных лиц при условии получения исчерпывающего перечня документов, среди которых - ксерокопии первой и второй страниц паспорта гражданина Украины и страниц, где указываются сведения о его месте жительства", - резюмировали в ГМС.
Напомним, в ЦИК заявили, что надо изменить закон о выборах Президента.
Как сообщал УНН, для регистрации на ВНО и поступления в вузы ученикам понадобится ID-карта.