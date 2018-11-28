ОБСЕ передала ЦИК средства укрепления кибербезопасности

“Центральная избирательная комиссия внедрила комплекс оборудования и программного обеспечения, предоставленного ей Координатором проектов ОБСЕ в Украине с целью усиления защиты Государственного реестра избирателей от киберугроз. Это стало важным шагом в ряде мероприятий, проводимых Комиссией для усиления кибербезопасности администрирования выборов в Украине в рамках подготовки к общенациональным выборам 2019 года”, - говорится в сообщении.

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В частности, Комиссии переданы системы для комплексной технической защиты сети Государственного реестра избирателей (ГРИ). Они позволят выявлять угрозы, предотвращать вторжения и реагировать на возможные кибератаки. В ближайшее время сотрудники Службы распорядителя ДРВ пройдут соответствующее обучение по управлению указанными системами.

“В современном мире, который отмечается стремительным технологическим развитием, очень важно постоянно совершенствовать методы защиты от киберугроз. Поэтому мы надеемся, что с нашей помощью личные данные украинцев и их право голоса на выборах будут еще лучше защищены”, - отметил старший сотрудник проектов Координатора проектов ОБСЕ в Украине господин Джеффри Эрлих.

В свою очередь руководитель Службы распорядителя Государственного реестра избирателей Александр Стельмах отметил, что такие меры обеспечат внедрение дополнительных элементов системы, которые касаются непосредственно защиты информации.

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“Современные подходы в информационной безопасности требуют не только оперативного выявления угроз, но и реагирования на них. Именно поэтому для быстрого отражения угроз система управления безопасностью и системы реагирования применяются совместно”, - подчеркнул он.

По словам Стельмаха, в рамках такого комплексного решения система может реагировать на угрозы и аномалии на разных уровнях — рабочего места, сети, серверов, а также на различные спектры угроз — вирусную, спам, атаки с внешних сетей, вторжения и тому подобное.

Поставка указанного оборудования осуществляется в рамках проекта “Усиление кибербезопасности и прозрачности избирательных процессов в Украине”, который реализуется Координатором проектов ОБСЕ при финансовой поддержке Правительства Норвегии и Миссии США в ОБСЕ.

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“Это своевременная очередная техническая помощь является ярким примером устойчивого и эффективного сотрудничества между Комиссией и Координатором проектов ОБСЕ в сфере выборов, и в частности обеспечения их кибербезопасности”, — отметила Председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

Государственный реестр избирателей был введен при поддержке Координатора проектов ОБСЕ в 2009 году с целью улучшения качества списков избирателей и повышения эффективности администрирования выборов.

База данных ГРИ содержит персональные данные более 35,6 млн граждан Украины, имеющих право голоса на президентских и парламентских выборах, проведение которых запланировано на следующий год.

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В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду IX созыва — 27 октября.

Первые местные выборы в 123 ОТО назначены на 23 декабря 2018 года. Представители общественности высказались о влиянии военного положения на проведение местных выборов.

Центральная избирательная комиссия Украины — постоянный коллегиальный государственный орган, который наделен полномочиями по организации подготовки, проведения выборов президента, народных депутатов, депутатов Верховной Рады АР Крым, депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов, председателей общин, организации всеукраинского и местных референдумов в порядке и в пределах, установленных законами Украины.