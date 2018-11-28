Вибори в ОТГ на частині територій не відбудуться через воєнний стан

"Вибори до ОТГ, призначені на 23 грудня в областях, де застосовуватиметься правовий режим воєнного стану, відбутись не зможуть. Стаття 19 ЗУ "Про правовий режим воєнного стану" прямо забороняє проведення виборів, референдумів, страйків, мітингів та змін до Конституції. Така логіка воєнного часу, що при цьому режимі не можуть використовувати конкретні демократичні механізми. Відповідно, питання залишається лише в тому, яким чином виборчий процес буде відновлено, чи повторно оголошено в цих громадах, коли мине 30 днів дії воєнного стану. ЦВК мала б дати на це чітку та недвозначну відповідь", - повідомила вона.



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Як повідомляв УНН, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста поки не бачили українських моряків, яких в неділю затримали росіяни у районі Азовського моря, проте організація веде переговори щодо доступу до них.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР.