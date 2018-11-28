Выборы в ОТО на части территорий не состояться из-за военного положения
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов, назначенные на 23 декабря в областях, где введено военное положение, не состоятся. Об этом сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook, передает УНН.
"Выборы в ОТО, предназначенные на 23 декабря в областях, где будет применяться правовой режим военного положения, состояться не смогут. Статья 19 ЗУ "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, референдумов, забастовок, митингов и изменений в Конституцию. Такова логика военного времени, при этом режиме не могут использовать конкретные демократические механизмы. Соответственно, вопрос остается лишь в том, каким образом избирательный процесс будет возобновлен, или повторно объявлен в этих общинах, когда пройдет 30 дней действия военного положения. ЦИК должен дать на это четкий и недвусмысленный ответ", - сообщила она.
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Как сообщал УНН, представители Международного комитета Красного Креста пока не видели украинских моряков, которых в воскресенье задержали россияне в районе Азовского моря, однако организация ведет переговоры по доступу к ним.
25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.
В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека - трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 которые находятся в разных местах, не известны.
В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.
26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018, сообщается на сайте ВР.