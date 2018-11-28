Выборы в ОТО на части территорий не состояться из-за военного положения

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 104471 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 110027 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146745 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 142161 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135303 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127730 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169513 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118050 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141621 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145400 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Выборы в ОТО на части территорий не состояться из-за военного положения

Выборы в ОТО на части территорий не состояться из-за военного положения

Киев  •  УНН

 • 8578 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов, назначенные на 23 декабря в областях, где введено военное положение, не состоятся. Об этом сообщила координатор гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская в Facebook, передает УНН.

"Выборы в ОТО, предназначенные на 23 декабря в областях, где будет применяться правовой режим военного положения, состояться не смогут. Статья 19 ЗУ "О правовом режиме военного положения" прямо запрещает проведение выборов, референдумов, забастовок, митингов и изменений в Конституцию. Такова логика военного времени, при этом режиме не могут использовать конкретные демократические механизмы. Соответственно, вопрос остается лишь в том, каким образом избирательный процесс будет возобновлен, или повторно объявлен в этих общинах, когда пройдет 30 дней действия военного положения. ЦИК должен дать на это четкий и недвусмысленный ответ", - сообщила она.

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Как сообщал УНН, представители Международного комитета Красного Креста пока не видели украинских моряков, которых в воскресенье задержали россияне в районе Азовского моря, однако организация ведет переговоры по доступу к ним.

25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захваченные в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека - трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 которые находятся в разных местах, не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018, сообщается на сайте ВР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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