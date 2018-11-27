Повноваження Президента під час воєнного стану не розширюються

“Повноваження Президента не розширюються. Президент має виключні конституційні повноваження щодо, в тому числі, оборони країни в рамках 106 статті Конституції. Це пряма конституційна відповідальність Президента, який має захистити країну. Рішення носить виключно превентивний характер”, — зазначив він.

Порошенко пояснив, що коли відбудеться агресія, то йому будуть потрібні хвилини для того, щоб організувати ефективний захист України.

Також Глава держави запевнив, що військові адміністрації в областях, де введено воєнний стан, не будуть створюватися, а буде сформовано лише штаби оборони для організації й підготовки територіальної оборони: перевірка резерву, перевірка з мобілізації, перевірка техстану.

Як повідомляв УНН, представники Міжнародного комітету Червоного Хреста поки не бачили українських моряків, яких в неділю затримали росіяни у районі Азовського моря, проте організація веде переговори щодо доступу до них.

25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів “Бердянськ”, “Нікополь” та буксира “Яни Капу”, які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь — з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи — троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв’язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР.