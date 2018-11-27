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Полномочия Президента во время военного положения не расширяются

Полномочия Президента во время военного положения не расширяются

Киев  •  УНН

 • 13417 просмотра

КИЕВ. 27 ноября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко заверил, что его полномочия не расширились в связи с введением военного положения. Об этом он сказал в интервью украинским телеканалам, передает УНН.

“Полномочия Президента не расширяются. Президент имеет исключительные конституционные полномочия по, в том числе, обороне страны в рамках 106 статьи Конституции. Это прямая конституционная ответственность Президента, который должен защитить страну. Решение носит исключительно превентивный характер”, — отметил он.

Порошенко объяснил, что когда произойдет агрессия, то ему потребуются минуты для того, чтобы организовать эффективную защиту Украины.

Также Глава государства заверил, что военные администрации в областях, где введено военное положение, не будут создаваться, а будут сформированы только штабы обороны для организации и подготовки территориальной обороны: проверка резерва, проверка по мобилизации, проверка техсостояния.

Как сообщал УНН, представители Международного комитета Красного Креста пока не видели украинских моряков, которых в воскресенье задержали россияне в районе Азовского моря, однако организация ведет переговоры по доступу к ним.

25 ноября в районе Керченского пролива произошел российский вооруженное нападение и захват украинских военных катеров “Бердянск”, “Никополь” и буксира “Яны Капу”, которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь — из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что в целом речь идет о 23 человека — трое раненых, находящихся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и ещё 20 которые находятся в разных местах, не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрил военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте ВР.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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