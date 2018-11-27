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МКЧХ веде переговори про доступ до затриманих на Азові моряків

МКЧХ веде переговори про доступ до затриманих на Азові моряків

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 листопада. УНН. Представники Міжнародного комітету Червоного Хреста поки не бачили українських моряків, яких в неділю затримали росіяни у районі Азовського моря, проте організація веде переговори щодо доступу до них. Про це в коментарі УНН розповіла речниця МКЧХ в Україні Яна Бауерова.

"Ми моніторимо ситуацію і, вам мабуть відомо, Міжнародний комітет Червоного Хреста відвідує затриманих у зв’язку з конфліктом в Україні і з конфліктами в інших державах", - сказала речниця МКЧХ.

За її словами, МКЧХ слідкує за тим, щоб до затриманих ставились гуманно.

"У цьому випадку ми теж хотіли б мати доступ до них, і ми готові запропонувати свою допомогу для того, щоб надати їм медичну допомогу і щоб підтвердити, що у них все гаразд, і що до них ставляться добре. Ми ведемо двосторонні переговори, і ми зараз дивимось, звичайно, на цю ситуацію, і як вона розвиватиметься надалі", - зазначила вона.

На уточнююче запитання УНН про те, чи бачились вже працівники МКЧХ з затриманими членами екіпажів, Бауерова відповіла, що ні.

"Ні, поки доступу до них не було. Ми займаємось цим питанням", - заявила вона.

Водночас речниця Червоного Хреста в Україні не змогла відповісти на питання про те, з ким саме організація веде переговори, зазначивши, що це "конфіденційний діалог".

"Якщо ми говоритимемо про це в ЗМІ, це може мати негативний ефект", - додала вона.

Зазначимо, зранку переговори з президентом Міжнародного комітету Червоного Хреста Пітером Маурером провів голова МЗС України Павло Клімкін.

Як повідомляв УНН, 25 листопада у районі Керченської протоки стався російський збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені та захоплені у полон члени їхніх екіпажів. У МЗС висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. 

У Генштабі ЗСУ заявили, що загалом йдеться про 23 особи - троє поранених, які перебувають у міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, і ще 20, які перебувають у різних місцях, які не відомі.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

26 листопада Верховна Рада після консультацій схвалила воєнний стан, але лише на 30 днів та в окремих областях. Указом передбачено ввести в Україні воєнний стан із 14 години 26 листопада 2018 року на 30 діб до 14 години 26 грудня 2018 року, повідомляється на сайті ВР.

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