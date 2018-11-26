Зв’язку із захопленими військовими немає – Муженко
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. На сьогоднішній день зв’язку із захопленими українськими моряками немає. Про це під час засідання парламенту заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, передає кореспондент УНН.
“По трьом пораненим — вони знаходяться в міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, по решті — місця їх перебування нам невідомі. Вони були розосереджені по місту, можливо, навіть по інших містах — зв’язку з ними немає. Інформацію про поранених ми отримали через Червоний Хрест. Усього було 23 особи — три поранених і ще 20, які перебувають у різних місцях, які нам не відомі”, — повідомив Муженко.
Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.
У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.
ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.
Збройні сили України привели в повну боєготовність.
Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.