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Зв’язку із захопленими військовими немає – Муженко

Зв’язку із захопленими військовими немає – Муженко

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 листопада. УНН. На сьогоднішній день зв’язку із захопленими українськими моряками немає. Про це під час засідання парламенту заявив начальник Генерального штабу ЗСУ Віктор Муженко, передає кореспондент УНН.

“По трьом пораненим — вони знаходяться в міській лікарні імені Пирогова у місті Керчі, по решті — місця їх перебування нам невідомі. Вони були розосереджені по місту, можливо, навіть по інших містах — зв’язку з ними немає. Інформацію про поранених ми отримали через Червоний Хрест. Усього було 23 особи — три поранених і ще 20, які перебувають у різних місцях, які нам не відомі”, — повідомив Муженко.

Як повідомляв УНН, у МЗС України заявили про збройний напад та захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" та буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса до порту Маріуполь, а також поранення та захоплення у полон членів їхніх екіпажів і висловили з приводу цього категоричний протест Російській Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України. Українська сторона заявляла про шістьох поранених військових, двоє з яких - тяжко.

У ніч з 25 на 26 листопада було екстрено скликано засідання РНБО, на якому у зв'язку з ескалацією в Азовському морі було запропоновано ввести воєнний стан на два місяці.

ВР розгляне рішення про запровадження воєнного стану на позачерговому засіданні у понеділок, 26 листопада, яке скликано на 16:00.

Збройні сили України привели в повну боєготовність.

Через ескалацію в Азовському морі також закликали провести екстренне засідання Радбезу ООН.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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