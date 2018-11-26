Связи с захваченными украинскими моряками нет - Муженко

"По трем раненым - они находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, по остальным - места их пребывания нам неизвестны. Они были рассредоточены по городу, возможно, даже по другим городам - ​​связи с ними нет. Информацию о раненых мы получили через Красный Крест. Всего было 23 человека - три раненых и еще 20 находящихся в разных местах, которые нам не известны", - сообщил Муженко.

Как сообщал УНН, в МИД Украины заявили о вооруженном нападении и захвате украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь, а также ранениях и взятии в плен членов их экипажей и выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины. Украинская сторона заявляла о шестерых раненых военных, двое из которых - тяжело.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

ВР рассмотрит решение о введении военного положения на внеочередном заседании в понедельник, 26 ноября, которое созвано на 16:00.

Вооруженные силы Украины привели в полную боеготовность.

Из-за эскалации в Азовском море также призвали провести экстренное заседание Совбеза ООН.