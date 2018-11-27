МККК ведет переговоры о доступе к задержанным на Азове моряков

"Мы мониторим ситуацию и вам видимо известно, Международный комитет Красного Креста посещает задержанных в связи с конфликтом в Украине и с конфликтами в других государствах", - сказала пресс-секретарь МККК.

По ее словам, МККК следит за тем, чтобы к задержанным относились гуманно.

"В этом случае мы тоже хотели бы иметь доступ к ним, и мы готовы предложить свою помощь для того, чтобы оказать им медицинскую помощь и чтобы подтвердить, что у них все в порядке, и что к ним относятся хорошо. Мы ведем двусторонние переговоры, и мы сейчас смотрим, конечно, на эту ситуацию, и как она будет развиваться в дальнейшем", - отметила она.

На уточняющий вопрос УНН о том, виделись ли уже сотрудники МККК с задержанными членами экипажей, Бауерова ответила, что нет.

"Нет, пока доступа к ним не было. Мы занимаемся этим вопросом", - заявила она.

В то же время пресс-секретарь Красного Креста в Украине не смогла ответить на вопрос о том, с кем именно организация ведет переговоры, отметив, что это "конфиденциальный диалог".

"Если мы будем говорить об этом в СМИ, это может иметь негативный эффект", - добавила она.

Отметим, утром переговоры с президентом Международного комитета Красного Креста Питером Маурером провел глава МИД Украины Павел Климкин.

Как сообщал УНН, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

В Генштабе ВСУ заявили, что всего речь идет о 23 людях - троих раненых, которые находятся в городской больнице имени Пирогова в городе Керчи, и еще 20 находящихся в разных местах, которые не известны.

В ночь с 25 на 26 ноября было экстренно созвано заседание СНБО, на котором в связи с эскалацией в Азовском море было предложено ввести военное положение на два месяца.

26 ноября Верховная Рада после консультаций одобрила военное положение, но только на 30 дней и в отдельных областях. Указом предусмотрено ввести в Украине военное положение с 14 часов 26 ноября 2018 года на 30 суток до 14 часов 26 декабря 2018 года, сообщается на сайте ВР.