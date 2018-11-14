СБУ запустила платформу з протидії кібератакам на виборах 2019 року
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. СБУ посилює захист інформаційно-телекомунікаційних систем органів місцевого самоврядування. Відповідний Меморандум було підписано із Дніпровською міською радою. Про це повідомив прес-центр Служби безпеки України, передає УНН.
“У рамках підписаного з Дніпровською міською радою Меморандуму з використанням платформи MISP-UA фахівцями СБУ забезпечено обмін технологічною інформацією про наявні та потенційні кіберзагрози в режимі реального часу”, — йдеться у повідомленні.
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СБУ пішла на впровадження платформи MISP-UA у зв’язку із запланованими у 2019 році виборами Президента України та народних депутатів Верховної Ради України, під час яких очікується несанкціоноване втручання та кібератаки з боку російських спецслужб. Також кібервартові СБУ підкреслюють, що технологія сприятиме ефективному реагуванню на кібернетичні атаки, насамперед високого ступеня складності.
Платформу з відкритим програмним кодом MISP (Malware Information Sharing Platform) створили співробітники Ситуаційного центру забезпечення кібербезпеки СБУ. Вона забезпечує збір та обробку інформації щодо інцидентів кібербезпеки та обмін технічними даними про ідентифікатори компрометації інформаційних систем об’єктів критичної інфраструктури між суб’єктами сектору безпеки у режимі реального часу.
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MISP платформа широко використовується в усьому світі, а також відповідає міжнародним стандартам ЄС та НАТО і застосовується основними міжнародними суб’єктами у сфері кібербезпеки FIRST, CIRCL, CiviCERT, NATO NCI Agency.
Цього року російські спецслужби здійснили 35 хакерських атак на об’єкти критичної інфраструктури. Були отримані чергові докази причетності Росії до кібератак проти України. Крім того, за останні 5 років види кібератак на Україну еволюціонували.
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Востаннє серйозний напад реєструвався у липні 2018 року під час зупинки постачання хлору до водоочисних станцій. Тоді СБУ попередила кібератаку на стратегічно важливий об’єкт.
Нагадаємо, 13 листопада з окупованого Донбасу намагались провезти пломби ЦВК. Також СБУ зупинила спроби криміналітету “розхитати ситуацію” напередодні президентських виборів.