Об'єкти критичної інфраструктури в Україні абсолютно не готові до кібератак – експерт

"Ми абсолютно не готові на сьогодні цим загрозам протистояти, що й підтверджує зростання кількості кібератак. З року в рік кількість атак серйозно зростає. Чекаємо ще збільшення. Ми більше за все хвилюємось за інфраструктурні об’єкти, за об’єкти критичної інфраструктури держави – за атомні станції, теплові станції, гідроелектростанції, атаки на які можуть завдати серйозну шкоду населенню, державі", - зазначив експерт.

За його словами, ситуація із кібербезпекою в органах державної влади України наразі складна, оскільки захист від кібератак потребує великих ресурсів і затрат часу. Крім того, за його словами, в країні не вистачає підготовлених спеціалістів, які могли б працювати в сфері захисту від кібератак.

При цьому він додав, що комерційні підприємства більш захищені від таких загроз, ніж державні, оскільки для захисту останніх не вистачає коштів.

Нагадаємо, влітку минулого року Україна втратила від кібератаки вірусу Petya.А близько 0,5% ВВП.