Объекты критической инфраструктуры в Украине абсолютно не готовы к кибератакам - эксперт

"Мы абсолютно не готовы сегодня этим угрозам противостоять, что и подтверждает рост числа кибератак. Из года в год количество атак серьезно возрастает. Ждем еще увеличение. Мы больше всего волнуемся за инфраструктурные объекты, за объекты критической инфраструктуры государства - за атомные станции, тепловые станции, гидроэлектростанции, атаки на которые могут нанести серьезный вред населению, государству", - отметил эксперт.

По его словам, ситуация с кибербезопасностью в органах государственной власти Украины пока сложная, поскольку защита от кибератак требует больших ресурсов и затрат времени. Кроме того, по его словам, в стране не хватает подготовленных специалистов, которые могли бы работать в сфере защиты от кибератак.

При этом он добавил, что коммерческие предприятия более защищены от таких угроз, чем государственные, поскольку для защиты последних не хватает средств.

Напомним, летом прошлого года Украина потеряла от кибератаки вируса Petya.А около 0,5% ВВП.