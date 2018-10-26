СБУ зупинила спроби криміналітету "розхитати ситуацію" напередодні президентських виборів

“За задумом російських спецслужб загострення криміногенної обстановки в Україні, особливо напередодні майбутніх президентських виборів, має призвести до падіння рівня довіри до державної влади і правоохоронної системи. Зокрема „злодії у законі“ контролюють перерозподіл фінансових потоків від крадіжок, грабежів, розбійних нападів, викрадень автотранспорту, розповсюдження наркотичних засобів та психотропних речовин”, — йдеться у повідомленні.

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За наявною в СБУ інформацією, представники кримінальних кіл з Росії та країн Кавказу координують діяльність злочинних угруповань, які причетні до скоєння тяжких та особливо тяжких злочинів на території України.

Зазначається, що частина коштів, отриманих злочинним шляхом, спрямовується на фінансування російсько-терористичних сил на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. У жовтні поточного року СБУ затримала та примусово видворила за межі України чергового “злодія в законі” на прізвисько “Жоржикич”.

Оперативники спецслужби встановили, що представник кримінальних кіл однієї з кавказьких країн нелегально прибув до південного регіону для встановлення контролю над частиною грошових потоків від грабежів, розбійних нападів, крадіжок, вимагання.

Співробітники української спецслужби затримали зловмисника в Одесі та примусово видворили за межі України із забороною в’їзду терміном на 3 роки.

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“Із початку 2018 року ГУ БКОЗ спільно з регіональними підрозділами СБУ видворили 5 „злодіїв у законі“, понад 100 представникам злочинних кіл, серед яких громадяни Росії та Грузії, встановлено заборону в`їзду до нашої країни на 5 років”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Хмельницькому затримали озброєного кримінального авторитета.

У 2019 році в Україні мають відбутися вибори президента і парламента. Так, президентські вибори заплановані на 31 березня 2019 року, а вибори до Верховної Ради IX скликання – 27 жовтня.