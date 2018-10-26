Нацгвардія України посилить співпрацю із Міжнародною асоціацією сил жандармерії

“Глобальні міжнародні процеси зумовлюють необхідність розширювати кордони співробітництва. І саме FIEP є зручною платформою розвитку співробітництва та обміну досвідом між спорідненими структурами. В основі цієї співпраці є вироблення рекомендацій, дієвих підходів та практик для вчасного та ефективного реагування на сучасні виклики та загрози не тільки національній безпеці в кожній окремій країні, але й задля зміцнення архітектури безпеки та стабільності у світу”, — сказав Аллеров.

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Зокрема, командувач НГУ домовився з командувачами жандармерії Туреччини, Військ Карабінерів Італії та жандармерії Румунії про розширення співпраці щодо підготовки підрозділів спеціального призначення, підрозділів охорони громадського порядку, гірсько-патрульних підрозділів, співпраці між навчальними закладами та центрами. Крім того, було проведено переговори про започаткування співробітництва між Національною гвардією України та Королівською гвардією Нідерландів, Національною Республіканською гвардією Португалії та Національною гвардією Кувейту.

Раніше Україна домовилась про співпрацю із Туреччиною і Австралією у сфері протидії тероризму.

FIEP (Federation Internationale d'Education Police) — це Міжнародна асоціація сил жандармерії та поліції в статусі військової установи. У даний час до FIEP входять сили жандармерії та поліції в статусі військової установи Франції, Італії, Іспанії, Португалії, Туреччини, Нідерландів, Марокко, Румунії, Йорданії, Тунісу, Палестини та України. Також деякі правоохоронні формування Аргентини, Чилі, Катару та Бразилії, які не відповідають географічним вимогам, є асоційованими членами. Національна жандармерія Джибуті має тимчасовий статус спостерігача.

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Національна гвардія України статус повноправного члена Міжнародної асоціації сил жандармерії та поліції в статусі військової установи (FIEP) отримала у жовтні 2017 року. Основна функція організації - обмін досвідом з підготовки поліцейських у різних умовах.