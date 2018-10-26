Нацгвардия Украины усилит сотрудничество с Международной ассоциацией сил жандармерии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Нацгвардия расширит сотрудничество с войсками карабинеров Италии, жандармерией Турции и Румынии, Королевской гвардией Нидерландов, Национальной Республиканской гвардией Португалии и Национальной гвардией Кувейта. Об этом заявил командующий Национальной гвардии Украины генерал-полковник Юрий Аллеров во время выступления на саммите Высшего совета директоров и командующих Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения FIEP, который проходит в турецком городе Анталии, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникаций МВД.
“Глобальные международные процессы обуславливают необходимость расширять границы сотрудничества. И именно FIEP является удобной платформой развития сотрудничества и обмена опытом между родственными структурами. В основе этого сотрудничества является выработка рекомендаций, действенных подходов и практик для своевременного и эффективного реагирования на современные вызовы и угрозы не только национальной безопасности в каждой отдельной стране, но и для укрепления архитектуры безопасности и стабильности в миру”, - сказал Аллеров.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Аброськин: Украинский оргпреступность инспирируется “кланами” из Турции
В частности, командующий НГУ договорился с командующими жандармерии Турции, Войск Карабинеров Италии и жандармерии Румынии о расширении сотрудничества по подготовке подразделений специального назначения, подразделений охраны общественного порядка, горно-патрульных подразделений, сотрудничества между учебными заведениями и центрами. Кроме того, были проведены переговоры о начале сотрудничества между Национальной гвардией Украины и Королевской гвардией Нидерландов, Национальной Республиканской гвардией Португалии и Национальной гвардией Кувейта.
Ранее Украина договорилась о сотрудничестве с Турцией и Австралией в сфере противодействия терроризму.
FIEP (Federation Internationale d’Education Police) — это Международная ассоциация сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения. В настоящее время в FIEP входят силы жандармерии и полиции в статусе военного учреждения Франции, Италии, Испании, Португалии, Турции, Нидерландов, Марокко, Румынии, Иордании, Туниса, Палестины и Украины. Также некоторые правоохранительные формирования Аргентины, Чили, Катара и Бразилии, которые не соответствуют географическим требованиям, являются ассоциированными членами. Национальная жандармерия Джибути имеет временный статус наблюдателя.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Карабинеры Италии начали подготовку украинских нацгвардийцив
Национальная гвардия Украины статус полноправного члена Международной ассоциации сил жандармерии и полиции в статусе военного учреждения (FIEP) получила в октябре 2017 года. Основная функция организации — обмен опытом по подготовке полицейских в разных условиях.