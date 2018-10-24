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Україна і Австралія спільно боротимуться із світовим кібертероризмом

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Спільну програму системної взаємодії проти тероризму та кіберзлочинності домовились розробити міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та міністр внутрішніх справ Австралії Пітер Даттон під час робочої поїздки української сторони до Австралії. Про це повідомив Департамент комунікації МВС України, передає УНН.

“Сьогодні світ має спільні загрози — тероризм у всіх його проявах та кібератаки. Через гібридну війну із РФ для України суттєво важливо посилити присутність, в першу чергу, з точки зору протидії та захисту від кіберзагроз”, — заявив Арсен Аваков.

За його словами, Україна вже має спільні контакти із австралійським колегами по роботі кіберфахівців.

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"Ми мали дві досить вдалі спільні операції, проте ми б хотіли, аби наша робота була системною. За два дні я буду у кіберцентрі Інтерполу у Сінгапурі, де ми хочемо суттєво посилити нашу присутність, в першу чергу, з точки зору протидії кібервійні і захисту. Ми дуже ґрунтовно працюємо у цьому питанні із нашими колегами із США та Великої Британії. Найбільші із них — це спецоперація Avalanche, яка була по всьому світу, по виявленню банківських шахраїв, і наша спільна міжнародна група по протидії вірусу Non Petya, який, як мені відомо, зачепив і Австралію“,- повідомив міністр внутрішніх справ України, додавши, що злочинна група, яка розповсюджувала Non Petya, причетна до атаки на вибори у Франції та Великої Британії.

Міністр внутрішніх справ Пітер Даттон зазначив, що Австралія вже входить в так звану організацію “П’яти очей” із США, Канадою, Новою Зеландією та Великою Британією, проте зацікавлена розширювати співробітництво.

“В австралійському контексті нас хвилює вплив Китаю та Росії щодо кіберзагроз. Тут ми виробили певні стандарти, спрямовані на протидію цим атакам, захист критичної інфраструктури та масштабних міжнародних капіталів, які є в нашій країні. Щодо розвідки, то ви знаєте, що ми входимо в об’єднання із Канадою, США, Новою Зеландією та Великою Британією, але ми також зацікавлені виходити за межі цього союзу у контексті розвідувальних даних. Тому тут ми можемо розглянути проект спільної заяви”, — сказав Пітер Даттон.

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Окрім цього, сторони обговорили взаємне визнання водійських посвідчень та інших ID-документів, а також залучення допомоги від Уряду Австралії для забезпечення психологічної та фізіологічної реабілітації постраждалих в ході АТО/ООС військовослужбовців та поліцейських.

Нагадаємо, п'ятеро участників НЗФ на Донбасі виявились громадянами Австралії.

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