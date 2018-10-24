Аваков: п'ятеро участників НЗФ на Донбасі виявились громадянами Австралії

“Україна — перший полігон, де Росія випробовує свої гібридні технології, і ми маємо великий досвід, як від них відбиватися. У цьому конфлікті є і „шукачі пригод“ із Австралії, які увійшли до складу незаконних збройних формувань”, — - заявив Арсен Аваков.

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За його словами, дана категорія людей із досвідом участі у гібридних конфліктах є носіями специфічної інформації і становить небезпеку не лише для українського, а і австралійського суспільства, і можуть шкодити національній безпеці на користь агресивним діям РФ.

“За цим напрямком ми співпрацюємо із Італією і Великою Британією, тому ми б хотіли і вам передати цей список із п’яти осіб, які є громадянами Австралії, для реагування та жорстких дій”, — зазначив Міністр внутрішніх справ.

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Зазначимо, що за даними Генштабу Збройних сил України, загальна чисельність військ незаконних збройних формувань на Донбасі становить близько 32 тисяч осіб.