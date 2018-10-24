Аваков: п'ятеро участників НЗФ на Донбасі виявились громадянами Австралії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. МВС України виявило п'ятьох громадян Австралії, які воювали на боці бойовиків на окупованому Донбасі. Про це під час робочої поїздки до Австралії заявив Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на Департамент комунікації МВС України.
“Україна — перший полігон, де Росія випробовує свої гібридні технології, і ми маємо великий досвід, як від них відбиватися. У цьому конфлікті є і „шукачі пригод“ із Австралії, які увійшли до складу незаконних збройних формувань”, — - заявив Арсен Аваков.
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За його словами, дана категорія людей із досвідом участі у гібридних конфліктах є носіями специфічної інформації і становить небезпеку не лише для українського, а і австралійського суспільства, і можуть шкодити національній безпеці на користь агресивним діям РФ.
“За цим напрямком ми співпрацюємо із Італією і Великою Британією, тому ми б хотіли і вам передати цей список із п’яти осіб, які є громадянами Австралії, для реагування та жорстких дій”, — зазначив Міністр внутрішніх справ.
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Зазначимо, що за даними Генштабу Збройних сил України, загальна чисельність військ незаконних збройних формувань на Донбасі становить близько 32 тисяч осіб.