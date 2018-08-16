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Муженко назвав чисельність військ НЗФ на Донбасі

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 серпня. УНН. Загальна чисельність військ незаконних збройних формувань на Донбасі становить близько 32 тисяч осіб. Про це сказав в інтерв’ю ВВС Україна начальник Генерального штабу Збройних сил України Віктор Муженко, передає УНН.

Муженко назвав чисельність військ НЗФ на Донбасі

“Ми говоримо про те, що там є російські регулярні військові формування, переформатовані ще в кінці 2014 та у 2015 році на перший та другий армійські корпуси. Загальна чисельність цих військ — близько 32 тисяч людей. Також є понад 700 танків, гармати, артилерійські системи”, — зазначив він.

Також, за словами начальника Генштабу, росіяни почали збільшувати матеріальні запаси бойовиків.

“Тобто заходять колони з Росії, які перевозять матеріальні засоби, в тому числі боєприпаси. Цікаво, що це не угрупування так званих „ЛНР/ДНР“, це регулярні підрозділи, які по своїй системі управління підкоряються штабу восьмої загальновійськової армії, що дислокується в Новочеркаську”, — сказав він.

Крім того, додав Муженко, там є найманці, а також військовослужбовці регулярних ЗС РФ.

Як повідомляв УНН, в ОБСЄ розповіли про накопичення бойовиками важкого озброєння з РФ.

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