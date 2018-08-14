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MIM-104 Patriot

В ОБСЄ розповіли про накопичення бойовиками важкого озброєння з РФ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Незаконні збройні формування отримали від Російської Федерації важке озброєння, серед якого причіпні гармати, гаубиці, артилерійські снаряди. Про це йдеться у повідомленні української сторони СЦКК з посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ, передає УНН.

В ОБСЄ розповіли про накопичення бойовиками важкого озброєння з РФ

"Логічним завершенням оприлюднених фактів нещодавнього направлення на окуповану територію колон військових вантажівок та іншої техніки з території Російської Федерації стало повідомлення про виявлення на окупованих територіях нових важких озброєнь, та боєприпасів до них", - наголосили у СЦКК.

У Спільному центрі поінформували з посиланням на дані звіту СММ ОБСЄ за 11 та 12 серпня, що поблизу міста Хрустальний у Луганській області зафіксовано:

  • причіпних гармат "Гіацинт-Б" калібром 152 мм – 18 од.;
  • причіпних гаубиць "Мста-Б" калібром 152 мм – 10 од.;
  • РСЗВ БМ-21"Град" – 6 од.;
  • рухомий розвідувальний пункт ПРП-4 "Нард" – 1 од, який перебуває винятково на озброєнні збройних сил Росії.


Також представники СММ ОБСЄ виявили 775 ящиків зі снарядами для ствольної артилерії та 118 ящиків зі снарядами для РСЗВ БМ-21 "Град".

У той же час, як зазначає СЦКК, безпілотник СММ ОБСЄ на окупованій території Донецької області виявив:

  • причіпних гаубиць Д-30 калібром 122 мм – 18 од.;
  • причіпних гаубиць "Мста-Б" калібром 152 мм – 6 од.;
  • самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика" калібром 122 мм – 7 од.;
  • на окупованій території Луганської області 4 од. РСЗВ БМ-21 "Град".


Поряд із цим представники СММ ОБСЄ виявили відсутність у визначених районах зберігання на території Донецької області 11 од. танків Т-64 та 10 од. танків Т-72.

У СЦКК підкреслили, що систематичне поповнення озброєння, боєприпасів, матеріально-технічних засобів збройних формувань Росії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей свідчить про безпосередню участь Росії в окупації України.

Як повідомляв УНН, бойовики 41 раз відкривали вогонь по позиціях наших військ, у тому числі 11 разів із важкого озброєння.

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