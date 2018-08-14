В ОБСЕ рассказали о накоплении боевиками тяжелого вооружения из РФ

"Логическим завершением обнародованных фактов недавнего направления на оккупированную территорию колонн военных грузовиков и другой техники с территории Российской Федерации стало сообщение об обнаружении на оккупированных территориях новых тяжелых вооружений, и боеприпасов к ним", - отметили в СЦКК.



В Совместном центре сообщили со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ за 11 и 12 августа, вблизи города Хрустальный в Луганской области зафиксировано:



прицепных орудий "Гиацинт-Б" калибром 152 мм - 18 ед.;



прицепных гаубиц "Мста-Б" калибром 152 мм - 10 ед.;



РСЗО БМ-21 "Град" - 6 ед .;



подвижной разведывательный пункт ПРП-4 "Нард" - 1 ед, который находится исключительно на вооружении вооруженных сил России.





Также представители СММ ОБСЕ обнаружили 775 ящиков со снарядами для ствольной артиллерии и 118 ящиков со снарядами для РСЗО БМ-21 "Град".



В то же время, как отмечает СЦКК, беспилотник СММ ОБСЕ на оккупированной территории Донецкой области обнаружил:



прицепных гаубиц Д-30 калибром 122 мм - 18 ед .;



прицепных гаубиц "Мста-Б" калибром 152 мм - 6 ед .;



самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибром 122 мм - 7 ед .;



на оккупированной территории Луганской области 4 ед. РСЗО БМ-21 "Град".





Наряду с этим представители СММ ОБСЕ обнаружили отсутствие в определенных районах хранения на территории Донецкой области 11 ед. танков Т-64 и 10 ед. танков Т-72.



В СЦКК подчеркнули, что систематическое пополнение вооружения, материально-технических средств вооруженных формирований России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей свидетельствует о непосредственном участии России в оккупации Украины.



Как сообщал УНН, боевики 41 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.



