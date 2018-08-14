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В ОБСЕ рассказали о накоплении боевиками тяжелого вооружения из РФ

Киев • УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. Незаконные вооруженные формирования получили от Российской Федерации тяжелое вооружение, среди которого прицепные орудия, гаубицы, артиллерийские снаряды. Об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ, передает УНН.

В ОБСЕ рассказали о накоплении боевиками тяжелого вооружения из РФ

"Логическим завершением обнародованных фактов недавнего направления на оккупированную территорию колонн военных грузовиков и другой техники с территории Российской Федерации стало сообщение об обнаружении на оккупированных территориях новых тяжелых вооружений, и боеприпасов к ним", - отметили в СЦКК.

В Совместном центре сообщили со ссылкой на данные отчета СММ ОБСЕ за 11 и 12 августа, вблизи города Хрустальный в Луганской области зафиксировано:

  • прицепных орудий "Гиацинт-Б" калибром 152 мм - 18 ед.;
  • прицепных гаубиц "Мста-Б" калибром 152 мм - 10 ед.;
  • РСЗО БМ-21 "Град" - 6 ед .;
  • подвижной разведывательный пункт ПРП-4 "Нард" - 1 ед, который находится исключительно на вооружении вооруженных сил России.


Также представители СММ ОБСЕ обнаружили 775 ящиков со снарядами для ствольной артиллерии и 118 ящиков со снарядами для РСЗО БМ-21 "Град".

В то же время, как отмечает СЦКК, беспилотник СММ ОБСЕ на оккупированной территории Донецкой области обнаружил:

  • прицепных гаубиц Д-30 калибром 122 мм - 18 ед .;
  • прицепных гаубиц "Мста-Б" калибром 152 мм - 6 ед .;
  • самоходных гаубиц 2С1 "Гвоздика" калибром 122 мм - 7 ед .;
  • на оккупированной территории Луганской области 4 ед. РСЗО БМ-21 "Град".


Наряду с этим представители СММ ОБСЕ обнаружили отсутствие в определенных районах хранения на территории Донецкой области 11 ед. танков Т-64 и 10 ед. танков Т-72.

В СЦКК подчеркнули, что систематическое пополнение вооружения, материально-технических средств вооруженных формирований России на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей свидетельствует о непосредственном участии России в оккупации Украины.

Как сообщал УНН, боевики 41 раз открывали огонь по позициям наших войск, в том числе 11 раз из тяжелого вооружения.

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