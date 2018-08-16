Муженко назвал численность войск НВФ на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 16 августа. УНН. Общая численность войск незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет около 32 тысяч человек. Об этом сказал в интервью ВВС Украина начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко, передает УНН.
“Мы говорим о том, что там есть российские регулярные воинские формирования, переформатированные еще в конце 2014 и в 2015 году на первый и второй армейские корпуса. Общая численность этих войск — около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы”, — отметил он.
Также, по словам начальника Генштаба, россияне начали увеличивать материальные запасы боевиков.
“То есть заходят колонны из России, перевозящие материальные средства, в том числе боеприпасы. Интересно, что это не группировка так называемых „ЛНР/ДНР“, это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске”, — сказал он.
Кроме того, добавил Муженко, там есть наемники, а также военнослужащие регулярных ВС РФ.
Как сообщал УНН, в ОБСЕ рассказали о накопления боевиками тяжелого вооружения из РФ.