Муженко назвал численность войск НВФ на Донбассе

“Мы говорим о том, что там есть российские регулярные воинские формирования, переформатированные еще в конце 2014 и в 2015 году на первый и второй армейские корпуса. Общая численность этих войск — около 32 тысяч человек. Также есть более 700 танков, пушки, артиллерийские системы”, — отметил он.

Также, по словам начальника Генштаба, россияне начали увеличивать материальные запасы боевиков.

“То есть заходят колонны из России, перевозящие материальные средства, в том числе боеприпасы. Интересно, что это не группировка так называемых „ЛНР/ДНР“, это регулярные подразделения, которые по своей системе управления подчиняются штабу восьмой общевойсковой армии, дислоцирующейся в Новочеркасске”, — сказал он.

Кроме того, добавил Муженко, там есть наемники, а также военнослужащие регулярных ВС РФ.

Как сообщал УНН, в ОБСЕ рассказали о накопления боевиками тяжелого вооружения из РФ.