Аваков: пятеро участников НВФ на Донбассе оказались гражданами Австралии

“Украина — первый полигон, где Россия испытывает свои гибридные технологии, и мы имеем большой опыт, как от них отбиваться. В этом конфликте есть и „искатели приключений“ из Австралии, которые вошли в состав незаконных вооруженных формирований”, - - заявил Арсен Аваков.

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По его словам, данная категория людей с опытом участия в гибридных конфликтах является носителями специфической информации и представляет опасность не только для украинского, но и австралийского общества, и может вредить национальной безопасности в пользу агрессивным действиям РФ.

“По этому направлению мы сотрудничаем с Италией и Великобританией, поэтому мы бы хотели и вам передать этот список из пяти лиц, являющихся гражданами Австралии, для реагирования и жестких действий“, - отметил Министр внутренних дел.

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Отметим, что по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, общая численность войск незаконных вооруженных формирований на Донбассе составляет около 32 тысяч человек.