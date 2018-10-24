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Украина и Австралия будут совместно бороться с мировым кибертерроризмом

Киев  •  УНН

 • 9921 просмотра

КИЕВ. 24 октября. УНН. Совместную программу системного взаимодействия по борьбе с терроризмом и киберпреступностью договорились разработать министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и внутренних дел Австралии Питер Даттон во время рабочей поездки украинской стороны в Австралию. Об этом сообщил Департамент коммуникации МВД Украины, передает УНН.

“Сегодня мир имеет общие угрозы — терроризм во всех его проявлениях и кибератаки. Из-за гибридной войны с РФ для Украины существенно важно усилить присутствие, в первую очередь, с точки зрения противодействия и защиты от киберугроз”, - заявил Арсен Аваков.

По его словам, Украина уже имеет общие контакты с австралийским коллегами по работе киберспециалистов.

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“Мы имели две довольно удачные совместные операции, но мы бы хотели, чтобы наша работа была системной. Через два дня я буду в Киберцентре Интерпола в Сингапуре, где мы хотим существенно усилить наше присутствие, в первую очередь, с точки зрения противодействия кибервойне и защиты. Мы очень основательно работаем в этом вопросе с нашими коллегами из США и Великобритании. Крупнейшие из них — это спецоперация Avalanche, которая была по всему миру, по выявлению банковских мошенников, и наша совместная международная группа по противодействию вируса Non Petya, который, как я знаю, задел и Австралию”, - сообщил министр внутренних дел Украины, добавив, что преступная группа, которая распространяла Non Petya, причастна к атаке на выборы во Франции и Великобритании.

Министр внутренних дел Питер Даттон отметил, что Австралия уже входит в так называемую организацию “Пяти глаз” вместе с США, Канадой, Новой Зеландией и Великобританией, однако заинтересована расширять сотрудничество.

“В австралийском контексте нас волнует влияние Китая и России в отношении киберугроз. Здесь мы выработали определенные стандарты, направленные на противодействие этим атакам, защиту критической инфраструктуры и масштабных международных капиталов, которые есть в нашей стране. По разведке, то вы знаете, что мы входим в объединение с Канадой, США, Новой Зеландией и Великобританией, но мы также заинтересованы выходить за пределы этого союза в контексте разведывательных данных. Поэтому здесь мы можем рассмотреть проект совместного заявления”, - сказал Питер Даттон.

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Кроме этого, стороны обсудили взаимное признание водительских удостоверений и других ID-документов, а также привлечение помощи от правительства Австралии для обеспечения психологической и физиологической реабилитации пострадавших в ходе АТО/ООС военнослужащих и полицейских.

Напомним, пятеро участников НВФ в Донбассе оказались гражданами Австралии.

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