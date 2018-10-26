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СБУ остановила попытки криминалитета "расшатать ситуацию" накануне президентских выборов

Киев  •  УНН

 • 11277 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. Сотрудники ГУ БКОП Службы безопасности Украины заблокировали попытки спецслужб страны-агрессора дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в Украине посредством противоправной деятельности “воров в законе”. Об этом сообщил пресс-центр СБУ, передает УНН.

“По замыслу российских спецслужб обострение криминогенной обстановки в Украине, особенно накануне предстоящих президентских выборов, должно привести к падению уровня доверия к государственной власти и правоохранительной системы. В частности, „воры в законе“ контролируют перераспределение финансовых потоков от краж, грабежей, разбойных нападений, угонов автотранспорта, распространения наркотических средств и психотропных веществ”, - говорится в сообщении.

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По имеющейся в СБУ информации, представители криминальных кругов из России и стран Кавказа координируют деятельность преступных группировок, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений на территории Украины.

Отмечается, что часть средств, полученных преступным путем, направляется на финансирование российско-террористических сил на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. В октябре текущего года СБУ задержала и принудительно выдворила за пределы Украины очередного “вора в законе” по прозвищу “Жоржикич”.

Оперативники спецслужбы установили, что представитель криминальных кругов одной из кавказских стран нелегально прибыл в южный регион для установления контроля над частью денежных потоков от грабежей, разбойных нападений, краж, вымогательства.

Сотрудники украинской спецслужбы задержали злоумышленника в Одессе и принудительно выдворили за пределы Украины с запретом въезда сроком на 3 года.

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“С начала 2018 года ГУ БКОП совместно с региональными подразделениями СБУ выдворили 5 ”воров в законе“, более 100 представителей преступных кругов, среди которых граждане России и Грузии, установлен запрет въезд в нашу страну на 5 лет”, — говорится в сообщении.

Напомним, в Хмельницком задержали вооруженного криминального авторитета.

В 2019 году в Украине должны состояться выборы президента и парламента. Так, президентские выборы намечены на 31 марта 2019 года, а выборы в Верховную Раду IX созыва - 27 октября.

Украинские Национальные Новости

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