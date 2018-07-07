Централізоване питне водопостачання в Україні опинилось під загрозою

У "Київводоканалі" нагадали, що в середині червня “Дніпроазот”, що є виробником рідкого хлору, який використовують водоканали для знезараження питної води, попередив, що він припиняє поставки та зупиняє виробництво рідкого хлору.

"У зв’язку з цим, на підприємствах галузі водопровідно-каналізаційного господарства України виникла складна ситуація з подальшим знезараженням питної води. На деяких підприємствах галузі залишків хлору залишилося від тижня до 20 діб", - йдеться у повідомленні.

Про ситуацію що склалася Асоціація “Укрводоканалекологія” терміново повідомила Уряд та РНБО з проханням втрутитися та вирішити питання з поставкою хлору, повідомила прес-служба підприємства.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На Донбасі пошкоджено водогін: водопостачання понад мільйона жителів під загрозою

"23 червня 2018 року проведено виїзне засідання в Дніпровській ОДА, де були начебто досягнені домовленості з керівництвом Дніпроазоту по відновленню виробництва хлору. Але, на жаль, і досі Дніпроазот не відновив свою роботу. Залишки хлору, які були на момент його зупинки, реалізовані повністю", - йдеться у повідомленні.

Також для вирішення питання з реагентами для знезараження води в системах централізованого питного водопостачання проведена спільна нарада представників водоканалів, постачальників дезінфектантів, представників постачальників обладнання для альтернативних методів знезаражування. В Україні є компанія, яка намагається організувати великі поставки хлору в контейнерах автомобільним транспортом, але оформлення дозвільних документів та інших процедур займає більше року. Більш того, таких спеціалізованих контейнерів недостатньо, повідомили у "Київводоканалі".

У прес-службі відзначили, що поставки хлору в цистернах з Європи (Румунія) дуже проблематичні. Європейські цистерни не можуть змінювати колісну базу, а також повинні бути сертифіковані на території Україні. В цистернах хлор отримують Київ, Харків, Кривий Ріг, Маріуполь та інші міста. Отже, іншої альтернативи на сьогодні, ніж вирішення питання по терміновому запуску виробництва, немає.

"...якщо завод терміново не відновить свою роботу, то вже на початку наступного тижня подача води в централізовану водопровідну мережу в деяких регіонах та містах України може бути значно обмежена, а в деяких містах і повністю припинена", - йдеться у повідомленні.